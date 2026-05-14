¿Afecta la crisis sanitaria a la demanda de cruceros en Baleares? El último minuto gana terreno

Vista del crucero MV Hondius atracado en el puerto de Granadilla. - Europa Press Canarias - Europa Press

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La crisis sanitaria por el hantavirus en el MV Hondius y el confinamiento del crucero Ambition en Burdeos por un brote de gastroenteritis no está afectando a la demanda de esta modalidad vacacional en Baleares, aunque sí afianzando la actual tendencia hacia las reservas de último minuto derivada de la situación geopolítica internacional.

"Los casos de los cruceros no está afectando a la demanda, pero sí confirmando la reducción de las ventas anticipadas. Las agencias cada vez más, vivimos al día", ha indicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Pedro Fiol.

A juicio de Fiol, la crisis del hantavirus no ha tenido impacto en las reservad porque el consumidor medio no ha asociado el crucero de lujo MV Hondius --con precios por encima de los 15.000 euros-- con el producto que podría resultarle de interés.

Más preocupación entre los clientes, ha admitido, ha generado el caso de un crucero confinado en Burdeos por un brote de gastroenteritis. Sin embargo, Fiol ha recordado que no son casos relativamente habituales cada temporada. "Un crucero es una burbuja, es como cuando circula un virus por un pueblo, pero las medidas de higiene son extremas", ha afirmado.

SITUACIÓN GEOPOLÍTICA

El presidente de Aviba ha reiterado que si bien estas dos crisis sanitarias no han tenido impacto directo sobre la demanda, sí que han venido a afianzar la actual tendencia, más relacionada con la situación geopolítica, hacia la reducción de la anticipación en las reservas.

"Estamos haciendo reservas con diez o 15 días de antelación, de hoy para mañana", ha señalado, a pesar de que se está ofreciendo desde las agencias una gran flexibilidad. Esta situación, ha reconocido, "no es buena para las agencias", a nivel financiero.

En esta línea, Fiol prevé una "guerra de precios" después de que tras la pandemia se generalizara la apuesta por el chárter.