Cs achaca a la "mala gestión" del Govern la falta de personal de Oncología en el Hospital de Ibiza

IBIZA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Ibiza y Formentera ha achacado este miércoles a la "mala gestión" del Govern la falta de personal de Oncología en el Hospital Can Misses de Ibiza.

El coordinador en las Pitiusas, Javier Torres, ha lamentado que un servicio "tan sensible" como es el de Oncología vuelva a sufrir una "fuga" de profesionales y se quede con tan solo un oncólogo cuando debería contar con cinco. "Una vez más, la falta de previsión de la Conselleria balear de Salud perjudica a los pacientes de las Pitiusas", ha opinado.

Según su opinión, la solución provisional del Área de Salud de Ibiza y Formentera de trasladar personal oncológico de Mallorca a Ibiza es una medida "insuficiente" y que "demuestra que para el Govern balear los pacientes de las Pitiusas son de segunda".

"Es indignante que la sanidad ibicenca funcione a base de parches. No es la primera vez que el servicio de Oncología del Hospital Can Misses se queda en cuadro y de que son las propias asociaciones contra el cáncer las que alertan de esta situación pero, desgraciadamente, la historia se ha vuelto a repetir y los perjudicados son los de siempre: los enfermos de cáncer", ha declarado Torres, quien ha exigido "más empatía y soluciones reales para que se dote de los profesionales necesarios el Servicio de Oncología Médica del Hospital Can Misses".

Ciudadanos ha criticado que el Govern haya rechazado en la comisión de presupuestos una enmienda suya para poner en marcha un Plan de Captación y Fidelización de profesionales sanitarios. Torres ha recordado que es "indispensable" equiparar el complemento de insularidad de Baleares con el de Canarias, Ceuta y Melilla para atraer a más profesionales sanitarios a las Islas.