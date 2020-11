Cs presenta 116 enmiendas parciales a los Presupuestos para dar "un balón de oxígeno a familias, pymes y comercios"

La formación pide destinar dos millones para la conciliación familiar y propone reducir la partida de la Dirección General de Política Lingüística para destinarla a ayudas comedor para niños de 0 a 3 años

PALMA DE MALLORCA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) Baleares, Patricia Guasp, ha anunciado este viernes que su grupo parlamentario ha introducido 116 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos autonómicos del 2021 "para dar un balón de oxígeno a las familias, pymes, comercios, autónomos y a los sectores más afectados por los cierres y restricciones por la pandemia".

En una rueda de prensa, Guasp ha subrayado que su formación pretende destinar más de 10 millones de euros a estos colectivos, "que son los grandes olvidados por el Govern y el Gobierno de Sánchez en estos presupuestos".

La portavoz de la formación en el Parlament ha asegurado que "desde marzo Cs Baleares viene trabajando para sacar adelante propuestas para proteger a todos estos sectores vulnerables" y ha recordado que "la formación ya presentó una enmienda a la totalidad cuando correspondía". "Enmendamos la acción del Govern en el Plan de reactivación que se aprobó por los actores sociales y económicos de nuestras islas, y al que nos debíamos sumar por responsabilidad y por coherencia", ha añadido.

De acuerdo con Guasp, Cs ha presentado "enmiendas parciales responsables, sacando el dinero de donde no es prioritario ahora mismo y para destinarlo a políticas y programas muy necesarias". "Hemos reorientado el gasto superfluo, hemos reducido duplicidades como puede ser la Dirección General de Soberanía Alimentaria, la figura de los dos secretarios autonómicos y hemos introducido enmiendas para reducir en un 30 por ciento el número de asesores y cargos eventuales", ha detallado.

La líder de Cs en Baleares ha señalado que su formación propone reformular el plus de 22.000 euros y pide "que se tenga en cuenta el informe de la Oficina Anticorrupción". "Creemos que se debe justificar y como máximo llegar a percibir 12.000 euros anuales", ha añadido.

LÍNEAS DIRECTAS A FONDO PERDIDO PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Por otra parte, Guasp ha remarcado que "estos presupuestos tienen que contar con líneas directas, a fondo perdido, para autónomos, empresas, pymes y restauradores por un valor de 4.234.000, ya que muchos sectores como los feriantes, los propietarios de parques de ocio infantil y ocio nocturno se han visto gravemente perjudicados por las restricciones derivadas de la COVID-19", así como "1.177.000 euros de ayudas directas para los comerciantes".

"Apostamos por la segunda oportunidad de todos los damnificados por la crisis económica que se han visto obligados a cerrar sus negocios", ha señalado, por lo que ha destacado que Cs quiere destinar 3.836.019 euros para que se puedan sufragar los costes de liquidación de los negocios.

La formación también ha incluido una enmienda en el articulado en la que se pide la suspensión del ITS. "Apostamos por modificar la ley para que se incorporen nuevas exenciones de aplicación del ITS para que en momentos de pandemia las personas que se hospeden en hoteles de Baleares no tengan que pagar este impuesto", ha declarado.

Entre las enmiendas, Guasp ha destacado un millón de euros para reforzar las plantillas de sanitarios en Atención Primaria y centros hospitalarios de Baleares, y más de 1.200.000 euros para un aumento de plantillas y recursos en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

En cuanto a las ayudas para las familias, Cs reclama destinar dos millones de euros para la conciliación laboral y familiar, propone reducir la partida de la Dirección General de Política Lingüística para destinarlo a ayudas comedor para niños de 0 a 3 años y otro millón de euros para crear plazas de educación de estas edades. "Las familias están en el centro de nuestras propuestas", ha insistido Guasp.

En educación, ha resaltado la importancia de destinar 1.000.000 de euros a un programa de atención a la diversidad para cubrir la asistencia por parte de especialistas de la atención a la inclusión y para alumnos con TEA y 350.000 euros para incrementar el personal ATE. "También destinamos un 1.000.000 de euros a aumentar las plazas de la residencia de la Universitat de les Illes Balears", ha añadido.

Por último, Cs propone crear un programa para la promoción de las modalidades lingüísticas de Baleares dotado con 100.000 euros gestionado por el Institut d'Estudis Balearics.