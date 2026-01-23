Cuatro detenidos por apuñalar a un joven en la cara y dejarle sin un ojo para robarle

Imagen de archivo de vehículo policial - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por su posible implicación en el apuñalamiento en la cara a un joven, que perdió un ojo, para robarle en Palma.

Los agentes del Grupo de Homicidios les han arrestado como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa y dos robos con violencia a dos jóvenes.

Los hechos, según han explicado fuentes policiales, se produjeron el pasado 10 de enero en la plaza Quadrado de Palma. Una de las víctimas recibió dos puñaladas en el rostro mientras era inmovilizada y sufrió lesiones graves y pérdida un ojo.