Cuatro detenidos por incendiar hasta diez coches en Son Servera y provocar 150.000 euros en daños

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras del incendio de hasta una decena de coches en un aparcamiento en Son Servera (Mallorca).

La Benemérita ha explicado en un comunicado que los hechos se remontan a la madrugada del domingo 3 de agosto, cuando se recibió un aviso en las dependencias de la Guardia Civil de Artà, en el que se comunicaba un incendio que afectaba a un gran número de vehículos, que se encontraban estacionados en un parking de un supermercado del núcleo de Cala Millor.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y del parque de bomberos, que a pesar de su rápida actuación para lograr sofocar el incendio, afectó a un total de diez vehículos.

Una vez extinguido, se inició una investigación por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor para determinar el origen y causa del mismo.

Fruto de estas investigaciones y analizados los vestigios encontrados, se pudo determinar la intencionalidad del mismo, provocado por varias personas y que causó daños por valor de 150.000 euros.

Los agentes arrestaron, este lunes, a cuatro personas, tres varones de 33, 31 y 28 años de edad y una mujer de 21 años de edad, por su presunta implicación en los hechos.