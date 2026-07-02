Cuatro detenidos por robar en vehículos en miradores de Pollença. - GUARDIA CIVIL

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro varones, de nacionalidad española, como presuntos autores de al menos ocho robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos en el aparcamiento de los miradores del Colomer y de la Atalaya, en el término municipal de Pollença.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Pollença-Alcudia, con el apoyo de otras unidades de la Compañía de Inca, se inició tras detectarse desde el pasado mes de mayo, un incremento de este tipo de delitos en la zona, según han informado en un comunicado.

El pasado 23 de junio se estableció un dispositivo policial en las inmediaciones del aparcamiento del mirador de la Atalaya. Durante el operativo, agentes de paisano observaron cómo tres de los investigados descendían de un vehículo de alquiler y, de forma coordinada, intentaban acceder al interior de un coche estacionado mientras un cuarto integrante realizaba labores de vigilancia.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida en el vehículo, si bien fueron interceptados poco después por agentes uniformados que participaban en el dispositivo.

Las comprobaciones posteriores, permitieron relacionar a los detenidos con al menos ocho robos cometidos en la zona del mirador del Colomer. Entre los efectos intervenidos se encontraba una varilla metálica de aproximadamente 50 centímetros, utilizada para forzar la apertura de vehículos.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó para todos ellos una orden de alejamiento del término municipal de Pollença.