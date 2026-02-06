Cuatro detenidos por romper las ventanillas de varios coches y robar dinero del interior en Palma

Un coche de la Policía Nacional - David Zorrakino - Europa Press

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres por supuestamente forzar varios vehículos y robar dinero y documentación del interior en diferentes barrios de Palma.

Las detenciones se hicieron en dos días seguidos y en intervenciones diferentes, dos de ellas fruto de una investigación, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

El primer robo ocurrió el 13 de diciembre en un garaje cerca de la carretera de Valldemosa, en el que entró un hombre y supuestamente rompió el cristal de un coche con un extintor y forzó la ventanilla de otro vehículo. En total, se llevó 400 euros, documentación y tarjetas de crédito.

La Policía Nacional inició una investigación y detuvo al presunto autor, de origen argelino.

Ese mismo día, el 091 alertó de que había un hombre dentro de una finca que no residía allí. Al llegar al lugar, los agentes reconocieron al hombre por otras intervenciones, de modo que lo cachearon. El hombre llevaba varios objetos y documentación de otra persona que presumiblemente había robado.

La víctima explicó que el día anterior habían roto la ventanilla de su coche, aparcado cerca de la calle Industria, y que le habían robado varios objetos y documentación. El sospechoso, de origen ecuatoguineano, llevaba varias cosas que supuestamente robaron del vehículo, por lo que fue detenido.

Por otro lado, la Policía vio a un hombre dentro de un coche removiendo objetos en el barrio de Pere Garau. Al darle el alto, el hombre no supo responder qué estaba haciendo y, además, llevaba varios objetos y documentación de otras personas.

Los agentes contactaron con la propietaria del vehículo, que dijo que lo había dejado perfectamente cerrado y que le faltaban los objetos que llevaba el supuesto asaltante. El hombre, de origen italiano, fue detenido.

Finalmente, la Policía detuvo al presunto autor de un robo ocurrido en diciembre a raíz de una denuncia del propietario, que explicó que había dejado un momento abierto el coche y que le robaron el móvil.

Semanas más tarde se detuvo al supuesto autor, un hombre de origen marroquí, y la Policía devolvío el móvil al propietario.