Cuatro investigadores realizaran su tesis doctoral en la UIB con financiación de la Comisión Europea - CAIB

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro investigadores realizarán su tesis doctoral en la Universitat de les Illes Balears (UIB) en conexión directa con otras universidades y centros de investigación de Cataluña y Occitania gracias a un programa financiado por la Comisión Europea.

Este impulso a la captación de talento investigador, ha indicado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, será posible mediante la convocatoria Marie Sklodowska-Curie Cofund 2025 del programa Horizon Europe que ha recibido la Eurorregión Pirineos-Mediterránea.

Esta financiación servirá para poner en marcha un programa de doctorado interregional "pionero en sostenibilidad y resiliencia climática" en las regiones mediterráneas y permitirá a cuatro investigadores desarrollar sus tesis doctorales en la UIB.

Todos los doctorandos contarán con dirección compartida entre académicos y no académicos, con períodos obligatorios de movilidad transfronteriza o internacional, y participarán en un programa formativo específico diseñado conjuntamente entre doce socios directos y veintidós socios asociados de la Eurorregión.

El proyecto, denominado TERRA-MED, dispone de un presupuesto total de 8,1 millones de euros, de los cuales 4,36 millones proceden de la Comisión Europea. El resto se cofinancia con aportaciones de las tres regiones miembro y de los centros participantes. En el caso de Baleares, la Conselleria y la UIB se encargarán de la aportación económica de la primera y la implementación académica de la segunda.

La iniciativa tiene como finalidad formar a una nueva generación de investigadores especializados en los grandes desafíos del nexo agua-tierra-energía, especialmente relevantes en las regiones mediterráneas, que son vulnerables a los efectos del cambio climático.

El programa promueve una investigación multidisciplinaria y orientada al territorio que permitirá a los doctorandos desarrollar soluciones innovadoras para afrontar los desafíos ambientales.