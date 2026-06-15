El Cuponazo dedicado al viaje del Papa León XIV a España reparte en Menorca 560.000 euros

MENORCA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cuponazo de la ONCE dedicado al Viaje Apostólico del Papa León XIV a España ha repartido en Menorca 560.000 euros, en 14 cupones premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo del pasado viernes 12 de junio.

Antonio Jesús Corral es el vendedor de la ONCE que ha repartido 560.000 euros en Menorca, desde sus rutas de venta en Arenal d'en Castell, una urbanización de Es Mercadal, por Son Bou, núcleo turístico perteneciente a Alaior, y en la plaza des Ramal, número 39, de Alaior.

El Cuponazo de la ONCE dedicado al Viaje Apostólico del Papa León XIV a España ha repartido un total de 2.760.000 euros entre localidades de seis Comunidades Autónomas, en 69 cupones premiados con 40.000 euros cada uno.