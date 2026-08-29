Una decena de turistas denuncian robos en las habitaciones de su hotel en Cala Millor

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una decena de turistas han denunciado haber sufrido un robo en las habitaciones de su hotel de Cala Millor.

Según la información facilitada por las víctimas, el robo, principalmente dinero y carteras, se habría cometido en las habitaciones del establecimiento.

Según su versión, los hurtos se habrían producido este jueves en el horario de cena, entre las 19.00 y las 20.00 horas y la mayoría de víctimas estaban a punto de terminar sus vacaciones. Las habitaciones, han asegurado, estaban cerradas con llave y a una mujer de avanzada edad habría sufrido el robo de unos 750 euros.

Fuentes del establecimiento han explicado a Europa Press que ninguna de las habitaciones donde supuestamente se habrían cometido los robos ha sido forzada y que el asunto está ya en manos de la Policía Local y de la Guardia Civil.