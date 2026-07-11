Decenas de personas se concentran en Palma en contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo - EUROPA PRESS

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este sábado en Palma en contra del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), al considerar que supone un retroceso en la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

La protesta, convocada por la Asamblea Antirracista de Mallorca, ha arrancado pasadas las 19.00 horas en el parque de Ses Estacions y se alargará hasta las 21.00 horas.

Según han denunciado públicamente los convocantes, el pacto obstaculiza e impide que personas con derecho obtengan asilo, posibilita la detención hasta dos años en países externos a la Unión Europea y aumenta el riesgo de abusos y agresiones sexuales y racistas.

"Instala el miedo en las personas más vulnerabilizadas, afectando la salud integral de mujeres, y da carta blanca a acciones de una ICE española", han criticado.