Decenas de trabajadores de atención a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma reclaman mejoras laborales

Archivo - Imágen de una de las estancias del aeropuerto de Palma. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este sábado para reclamar mejoras laborales para los trabajadores del servicio de atención a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma, que han convocado una huelga indefinida a partir del próximo miércoles.

La protesta se ha llevado a cabo esta mañana frente a la parada del autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ubicada en la terminal de llegadas.

"Pedimos dignidad en el trabajo", ha explicado una de las trabajadoras, que ha criticado que la concesionaria Adelte "quiere mantener el pulso".

Precisamente, la decisión de extender sus movilizaciones, que hasta el momento habían consistido en protestas puntuales y paros parciales, se adoptó en una asamblea celebrada la semana pasada.

El comité de empresa trasladó a los trabajadores la última propuesta que la concesionaria Adelte puso sobre la mesa de negociación, que comportaba unas condiciones "menores" a las que actualmente tiene el personal.

Es por ello que, con el 96 por ciento de los votos de los 151 participantes, decidieron modificar el horario de huelga a las 24 horas de todos los días a partir del próximo 17 de junio y de forma indefinida.

Según denuncian, hay decenas de trabajadores con contratos parciales que continúan realizando ampliaciones de jornada prácticamente a diario, muchas veces avisadas con pocas horas de antelación o incluso el mismo día, llegando en muchos casos a superar ampliamente los porcentajes de jornada recogidos en sus contratos.