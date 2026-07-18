Decenas de trabajadores de Sóller 2010 se concentran para reclamar el desbloqueo de la negociación colectiva

Trabajadores de Sóller 2010 en su concentración antes de acudir a la huelga indefinida. - UGT

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Decenas de empleados de Sóller 2010 se han concentrado este sábado en la plaza de Sóller para solicitar al Ayuntamiento de Sóller el desbloqueo de la negociación colectiva y así evitar la huelga indefinida convocada a partir de este lunes.

El núcleo del conflicto es el "recorte" en la retribución de los días festivos trabajados, dado que la plantilla exige que estas jornadas se abonen tal y como se hacía de "forma ininterrumpida desde hace más de una década", según ha indicado UGT en un comunicado.

Los representantes de los trabajadores han apuntado que, tras la última oferta presentada por la empresa, la diferencia económica para mantener las condiciones que cobraban anteriormente "solo supondría un coste anual de 25.000 euros para la entidad".

Por este motivo, el comité de empresa tiene "claro" que "no se trata de un problema presupuestario", sino de "pura tozudez y orgullo" tanto por parte de la dirección de Soller 2010, como de los responsables políticos.

"No es un problema económico. Los trabajadores creen firmemente que se quiere deteriorar el servicio a marchas forzadas para tener la excusa perfecta y justificar una privatización", han advertidodesde el comite.

A las reclamaciones económicas se suma la urgencia de acordar un protocolo de calor "real". Los trabajadores han alertado que la dirección de la entidad pública "se niega" a aceptar las propuestas que definirían "con claridad" las medidas y protecciones a tomar en situaciones de alerta naranja y roja por olas de calor.

De este modo, han señalado que se "pone en riesgo" la salud de la plantilla que presta el servicio en la calle, como los operarios de la ORA. Los convocantes han criticado también la actitud de la empresa al "denegar el permiso" para que los operarios en servicio asistieran a la protesta al usar su tiempo de almuerzo.

A ojos del comité, esto desmonta el discurso de una dirección que "se vanagloria del diálogo ante los medios" pero que en la realidad "torpedea derechos constitucionales".

Ante el "enrocamiento" de la situación, la Dirección General de Trabajo ha citado formalmente a la entidad y al comité el próximo lunes a las 09.00 horas para una reunión de mediación con el fin de desbloquear el conflicto de manera inmediata.