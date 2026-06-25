Declaradas como proyecto de especial interés estratégico la reforma del CEIP Vara de Rey, en Eivissa

Archivo - Un alumno de bachillerato. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

EIVISSA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha declarado como proyecto de especial interés estratégico (PEIE) autonómico las obras de reforma del CEIP Vara de Rey, en el municipio de Sant Antoni, con el objetivo de modernizar las instalaciones y garantizar unas adecuadas condiciones para la actividad educativa.

Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa, el proyecto incluye la reparación de humedades, la mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad, así como la implantación de un servicio de comedor escolar.

Las actuaciones se centrarán en el edificio antiguo del centro, construido en el año 1959, que presenta deficiencias estructurales y de habitabilidad que hacen necesaria una intervención urgente para cumplir con la normativa vigente. El presupuesto estimado de estas acciones es de 900.000 euros.

Esta actuación permitirá mejorar sustancialmente la funcionalidad y la seguridad del centro educativo, a la vez que reforzará su función social. En particular, la incorporación del comedor escolar contribuirá a facilitar la conciliación de las familias y a ampliar los servicios que ofrece el centro.

La declaración como PEIE se enmarca en la Ley 4/2026, que prevé la tramitación preferente y la agilización administrativa de los proyectos considerados estratégicos, lo que permitirá acelerar la ejecución de unas obras consideradas imprescindibles para la comunidad educativa.

CEIP EL PILAR DE LA MOLA

Asimismo, el Consell de Govern ha declarado como PEIE las obras de ampliación y mejora de la accesibilidad del CEIP El Pilar, en el núcleo de El Pilar de la Mola (Formentera), con el objetivo de adecuar y ampliar las instalaciones de este centro público.

El proyecto prevé la construcción de un nuevo edificio de una sola planta con nuevos espacios docentes y complementarios, que incluye un aula de primaria, un aula de educación infantil de primer ciclo con baño integrado y un comedor escolar, así como la sustitución de los módulos prefabricados actuales por instalaciones permanentes.

Además, la actuación incluye la mejora de la accesibilidad con la incorporación de nuevos recorridos accesibles, baños adaptados y la reorganización de los espacios exteriores, lo que permitirá mejorar la funcionalidad del centro y dar respuesta a las necesidades educativas actuales y futuras del núcleo de La Mola.

El proyecto prevé una superficie de intervención de 116,45 m2 de obra nueva correspondientes a la ampliación, con un presupuesto previsto de 416.550 euros.

En la misma sesión, el Consell de Govern también ha declarado proyecto de especial interés estratégico las obras de ampliación del colegio concertado Madre Alberta, en Palma. Este proyecto prevé la reforma del antiguo pabellón deportivo del centro para habilitar en él tres nuevas aulas de educación infantil (de 3 a 6 años), así como dos baños y dos espacios de almacén.