Declarado un incendio agrícola en la Finca de Son Mas

Imagen aérea del incendio iniciado en la Finca de Son Mas.
Imagen aérea del incendio iniciado en la Finca de Son Mas. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 12 junio 2026 17:44
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PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencias trabajan en estos momentos en la extinción de un incendio agrícola en la Finca de Son Mas, en el término municipal de Valldemossa.

En la intervención participan un medio aéreo, una autobomba, nueve bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en su cuenta de la red social X.

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