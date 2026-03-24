El Defensor del Pueblo pide a Cort que revise que los acuerdos de pleno no sean discriminatorios ni conculquen derechos

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha trasladado al Ayuntamiento de Palma la "conveniencia" de revisar que los acuerdos que votan en los plenos municipales no resulten discriminatorios ni conculquen derechos.

Así lo manifestó la institución al equipo de gobierno de Cort tras recibir una queja de una entintad social por un acuerdo aprobado en mayo de 2024 que relacionaba "inmigración ilegal" y delincuencia.

Según recoge el Informe Anual del Defensor del Pueblo, la institución abrió actuaciones con el Ayuntamiento por esta iniciativa aprobada, relativa a medidas para evitar los empadronamientos fraudulentos y la inmigración ilegal.

En la parte expositiva del acuerdo se establece una asociación directa entre lo que denomina "inmigración ilegal" y el aumento de la delincuencia en la ciudad, según el informe, sin dato alguno procedente de una fuente de información fiable que avale dicha afirmación.

Desde el equipo de gobierno trasladaron al Defensor del Pueblo que su actuación se ajustaba al ordenamiento jurídico y no por acuerdos como el indicado, al que atribuyeron un carácter meramente político.

Así, el Defensor concluyó las actuaciones y trasladó a la alcaldía que antes de someter a votación un acuerdo de carácter político se tenga en cuenta si este pudiera conculcar derechos o resultar discriminatorio.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo recibió diversas quejas indicando que en los ayuntamientos de Baleares se avisaba a los propietarios que autorizaban empadronamientos de personas sin autorización de residencia de que podrían estar cometiendo una infracción.

Para el Defensor, se trata de algo contrario a la normativa reguladora del padrón municipal y al principio de igualdad. Por ello, mantiene actuaciones abiertas con la Jefatura Superior de Policía que, según un alcalde, es de donde nace la instrucción de hacer esta advertencia.