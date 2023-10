El Defensor del Pueblo señala 18 localizaciones de Baleares en las que se comunicaron abusos en el ámbito de la Iglesia

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha señalado 18 localizaciones de Baleares --entre casas de acogida, parroquias, colegios, residencias y domicilios particulares--, en las que se comunicaron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia.

Así se desprende del 'Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica' que hace un año y medio encargó el Congreso de los Diputados, y que este viernes el Defensor, Ángel Gabilondo, ha entregado a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

En concreto, el documento menciona la casa de acogida de Betlem, el Colegio Can Bonet (Sant Antoni Abad), Colegio La Salle, Colegio Nuestra Señora de Montesión, Monasterio de la Real, San Bernat de la Real, parroquia de Cala Ratjada, parroquia Asunción de Maria (Can Picafort), parroquia de Cristo Rey (Palma), parroquia el Rosario (Ibiza), parroquia de Sant Llorenç (Selva), parroquia de Sant Miquel (Campanet), parroquia de san Pablo (Ibiza), parroquia de San Sebastián (Palma), parroquia de Santa María de Portals (Calvià), residencia sacerdotal Sant Pere y Sant Bernat, Santuari de Lluc (Escorca) y un domicilio particular de Ibiza.

El listado incluye todos los casos reportados, sin descartar ninguna alegación, siendo indiferente si estaban comunicados o no a la justicia civil o canónica, o si estaban prescritos, archivados y resueltos.

Igualmente, el informe resalta que cada localización no implica necesariamente un solo agresor y una sola víctima. "De hecho, hay centros educativos que incluyen casos de varias agresiones y con varias víctimas en el mismo o diferente periodo de tiempo, o parroquias con un agresor y numerosas víctimas", cita el informe.

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el documento desprende que un 0,6 por ciento de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso.

Además, revela que un total de 487 víctimas, un 87 por ciento de ellas hombres, han denunciado abusos sexuales en el seno de la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por el Defensor del Pueblo.