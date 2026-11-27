La Delegación reconoce la labor de Esperanza Bosch, Toni Colom y Esteban Montero contra la violencia de género - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno ha entregado los reconocimientos Meninas a la cofundadora del Lobby de Dones Esperanza Bosch; al jefe de sección de la Unidad Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Palma, Toni Colom, y al policía de la Unidad de Atención a Familia y Mujer (UFAM), Esteban Montero, por su trabajo en favor de la erradicación de la violencia de género.

Las distinciones, que se otorgan con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las ha entregado el delegado del Gobierno, Pere Joan Pons, en un acto este viernes.

Estos galardones, de carácter honorífico, se conceden desde 2013 a personas, colectivos, entidades e instituciones destacadas en la prevención y la lucha contra la violencia machista y en la atención, asistencia, protección y recuperación de les víctimas, ha informado la Delegación.

Esperanza Bosch ha sido galardonada por su "importante aportación" investigadora en el análisis de la violencia de género, el acoso sexual y la prevención, que "ha contribuido a generar conocimiento, conciencia y herramientas fundamentales para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres".

Un compromiso que la ha llevado, más allá del ámbito académico, a participar activamente en la defensa de los derechos de la mujer, la denuncia de la violencia machista y la construcción de una sociedad más justa.

Por su parte, la trayectoria profesional de Toni Colom está vinculada, desde principios de los años 90, al desarrollo de recursos, servicios, procedimientos y políticas públicas relacionadas con la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

Su labor "demuestra que el compromiso con la igualdad se construye desde el rigor técnico, pero también desde la perseverancia y la convicción de que cada avance importa", han destacado.

El tercer premiado, el policía Esteban Montero, ha sido reconocido por su implicación y vocación de servicio en la protección de las víctimas de violencia de género desde la intervención policial especializada y directa, en la que cuenta con una experiencia de más de dos décadas dentro del equipo de la UFAM de Policía Nacional.

Las esculturas de forja de las Meninas, que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género entrega a los homenajeados durante el 25N, se han elaborado en talleres de la Fundación Asombra en los centros penitenciarios.

El delegado del Gobierno ha destacado la labor de los tres galardonados y su aportación a la erradicación de la violencia de género.

"Hoy es un día de condena, pero también de reivindicación", ha señalado Pons, quien ha subrayado la importancia de la actuación transversal desde los distintos ámbitos e instituciones "para luchar contra esta lacra, que es universal".

Asimismo, ha expresado la importancia del acompañamiento a las víctimas, "para las que en muchos casos es muy difícil denunciar su situación", y de los protocolos y el papel de los técnicos y funcionarios en su implementación, "desde lo público".

Por último, el delegado ha remarcado que "la lucha contra la violencia de género es una lucha colectiva, tanto de las mujeres como de los hombres".

El acto ha estado precedido de un minuto de silencio en señal de condena por los dos últimos asesinatos por violencia de género confirmados en las últimas horas por el Ministerio de Igualdad y ha contado con la actuación musical de la cantautora mallorquina Laura Pallicer.