Denunciada en Eivissa por ejercer como taxista 'pirata'

Transporte ilegal de pasajeros - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha denunciado a una conductora por un presunto servicio ilegal de transporte de viajeros en una actuación desarrollada en la madrugada del 27 de junio. La conductora cuenta con antecedentes por hechos similares.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos comenzaron cuando una patrulla detectó que un turismo circulaba de manera errática, con maniobras que obligaron a otros conductores a frenar para evitar colisiones.

Tras parar el vehículo, los agentes comprobaron que transportaba a tres pasajeros que explicaron que habían contratado el servicio desde un local de ocio. Así, se requirió la presencia de inspectores de Transportes que iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas.

Como medida prevista en la normativa vigente, se le fueron retirados dos vehículos que han quedado a disposición del Ayuntamiento.