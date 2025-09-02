Denuncian a un centenar de conductores por circular bajo los efectos del alcohol en Mallorca

Un control de tráfico de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interpuesto 105 denuncias contra conductores por supuestamente circular bajo los efectos del alcohol en diferentes puntos de Mallorca.

El pasado fin de semana, con motivo de la celebración de varios eventos en diferentes municipios de la isla, la Agrupación de Tráfico desplegó un amplio dispositivo de control de carreteras con el objetivo de mejorar la seguridad vial y prevenir conductas de riesgo.

En total se controlaron 1.898 vehículos y se formularon 105 denuncias por supuestamente superar el consumo de alcohol permitido al volante y otras 13 por circular bajo los efectos de las drogas.

Una persona fue detenida por negarse a someterse a la prueba de alcoholemia pese a presentar síntomas evidentes de estar bajo los efectos del alcohol, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

También se instruyeron varios atestados por delitos contra la seguridad vial, dos de ellos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol y cinco por conducir sin permiso.

La presencia visible de los agentes y la realización de pruebas preventivas, ha subrayado la Guardia Civil, contribuyeron a disuadir otros comportamientos imprudentes y a fomentar la conducción responsable.

El Instituto Armado ha recodado que su labor en materia de tráfico no se limita a la actuación sancionadora, sino que tiene como eje fundamental la prevención de accidentes y la protección de todos los usuarios de la vía.

La planificación de estos controles, por tanto, responde a criterios técnicos y estadísticos, orientados a reducir la siniestralidad y salvar vidas.