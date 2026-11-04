Denuncian ante Consell, Govern y Gobierno la contaminación que provoca un establecimiento de Sant Antoni (Eivissa)

EIVISSA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Salvem sa Badia de Portmany ha interpuesto denuncias ante organismos del Consell d'Eivissa, el Govern balear y el Gobierno central con el objetivo de que dichas administraciones actúen contra un hotel discoteca de Sant Antoni.

En un comunicado, la asociación ha asegurado que este establecimiento "contamina de forma reiterada el entorno de la playa de s'Arenal al emplear cañones que proyectan al aire tiras o serpentinas de material plástico que acaban en el mar, en la orilla y colgadas de los árboles de los alrededores".

La acción de elevar esta denuncia a instancias superiores llega después de una denuncia interpuesta ante el Ayuntamiento de Sant Antoni, el pasado 7 de julio, por parte de Salvem sa Badia de Portmany, que todavía no ha tenido respuesta.

La plataforma ha considerado así procedente elevarla a instancias superiores ya que se está "ante un proceso de contaminación flagrante y recurrente, que se ha realizado durante años y que requiere de una actuación contundente, que garantice que este proceder no se repetirá en el futuro".

Durante toda la temporada, el establecimiento ha seguido lanzando serpentinas tres veces al día, lo que a lo largo de la temporada se traduce en 164 jornadas y cerca de 500 lanzamientos. Esta actuación contaminante se ha perpetuado al menos desde 2014.

Aunque el personal de este local ha asegurado que "las serpentinas se retiran cada día de los árboles", la asociación lo ha desmentido, afirmando que estos elementos permanecen colgadas durante días o semanas. "Las de los árboles terminan en el agua, generando un fenómeno de contaminación constante. Esta práctica, asimismo, contradice los protocolos que tratan de evitar el uso de plásticos de un solo uso", ha insistido Salvem sa Badia.

A nivel insular, esta nueva denuncia se ha presentado ante el departamento de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia del Consell.

A escala balear, se ha elevado a la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural; a la Dirección General de Costas y Litoral de la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua y a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo. De manera estatal se ha dirigido, además, a la Demarcación de Costas y al destacamento de Eivissa y Formentera del Seprona, dependiente de la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares. Las denuncias van acompañadas de pruebas y documentos gráficos.