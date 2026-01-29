Denuncian a un hombre en Palma por quintuplicar la tasa de alcoholemia y conducir sin carné

Vehículo de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre de 40 años y de origen ecuatoriano por, presuntamente, conducir su vehículo sin carné y con una tasa de alcohol que rebasaba cinco veces el límite permitido.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado, cuando una patrulla interceptó en la avenida Gabriel Alomar a un conductor de una furgoneta que circulaba de manera errática, en zigzag e invadía los carriles contiguos, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Al darle el alto, los agentes apreciaron en el conductor síntomas evidentes de embriaguez y una actitud poco colaboradora. Sometido a la prueba de etilometría, esta arrojó un resultado positivo de 1,22 mg/l en aire espirado, una tasa que quintuplica el máximo legal permitido --0,25 mg/l--.

Las comprobaciones posteriores confirmaron que el hombre no había obtenido nunca el permiso de conducir y durante la inspección de la furgoneta, los agentes hallaron en su interior nueve botellines de cerveza con tequila.

El conductor fue informado de su condición de investigado por dos presuntos delitos contra la seguridad vial y fue citado para un juicio rápido. El vehículo fue retirado por un familiar y, una vez concluida la actuación, la Sala de Atestados ha remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia.