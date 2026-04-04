Denuncian a los propietarios de un solar en s'Arenal por no retirar residuos que provocaron un incendio

Solar de s'Arenal afectado por el incendio. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a cuatro hermanos de entre 58 y 66 años por, presuntamente, no haber limpiado y retirado la basura de un solar de su propiedad en s'Arenal, que acabó ardiendo y obligó a desalojar a una familia que vivía en una casa colindante.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de febrero, sobre las 18.40 horas, cuando el 092 recibió un aviso porque un pino se quemaba en el interior de un solar de la carretera Militar, junto a una vivienda, según ha explicado la Policía Local en un comunicado.

Varias dotaciones de los Bomberos de Palma apagaron las llamas, que se habían propagado por la parcela abandonada pero el humo derivado de la combustión comenzó a invadir la casa colindante.

Por motivos de seguridad, los policías procedieron a desalojar a los residentes y, por recomendación de los bomberos, les aconsejaron pernoctar en otro lugar esa noche y ventilar todas las estancias a la mañana siguiente.

La Policía Local informó a los afectados sobre el procedimiento para interponer una denuncia por los daños sufridos. Tras el incidente, la Policía de Barrio inició las pertinentes pesquisas a través del catastro para identificar a los titulares del terreno abandonado.

Fruto de esta investigación, el pasado 27 de marzo, los cuatro hermanos copropietarios del solar fueron denunciados por incumplir la Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos urbanos, por lo que todos deberán asumir de forma solidaria las responsabilidades y la sanción correspondiente por no mantener el inmueble en las condiciones de salubridad exigidas.