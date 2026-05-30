El derrumbe de un falso techo en una vivienda provoca el desalojo momentáneo de un edificio de Palma

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PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un edificio de Palma ha tenido que ser desalojado temporalmente este sábado por el desprendimiento de una parte del falso techo de una habitación, sin causar heridos.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 12.30 horas cuando los Bomberos de Palma han acudido a la calle Manuel Sanchis Gaurner por la caída de estos cascotes en el interior de una vivienda, según ha avanzado el periódico 'Última Hora' y han confirmado los bomberos a Europa Press.

El derrumbe se había producido en la segunda planta de un inmueble de tres alturas y únicamente había afectado a un metro cuadrado de un falso techo de yeso que había caído.

Inicialmente, los bomberos han desalojado el edificio pero tras una primera inspección han considerado que los moradores podían regresar, aunque de manera preventiva se ha precintado el acceso a la terraza y la habitación.

La primera hipótesis que barajan es que la armadura de las vigas estaban en "mal estado" y, al dilatarse el hierro, el soporte del falso techo se habría desprendido. El lunes acudirán los técnicos municipales para comprobar el estado del inmueble.