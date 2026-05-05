Derrumbe en un piso de Palma: un uso indebido de la cubierta y patologías derivadas de la humedad, las posibles causas

Archivo - El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, Bernat Nadal. - COAIB - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) ha apuntado a un uso indebido de la cubierta y a las patologías derivadas de la humedad como los posibles causantes del derrumbe del techo de un edificio de la calle Sant Novici, en el barrio palmesano de Foners.

Los arquitectos, en un comunicado, han recordado la importancia de que los edificios cuenten con los informes de evaluación perceptivos, que deben realizarse de forma más o menos periódica dependiendo de la antigüedad del inmueble y del municipio en el que se encuentre.

Estos informes, han subrayado, no son un trámite burocrático sino una herramienta directamente vinculada a la seguridad dado que permiten detectar cualquier indicio de patología como fisuras, grietas o humedades para que estas puedan ser evaluadas por un técnico cualificado.

En el caso del edificio de Sant Novici, el decano del Coaib, Bernat Nadal, ha considerado que una de las causas del derrumbe podría ser el uso indebido de la cubierta, donde se habrían acumulado materiales "de cualquier tipo".

Otra sería la presencia de patologías derivadas de los problemas de humedad, que si se mantienen a lo largo del tiempo pueden derivar en la oxidación de las armaduras o la carbonatación del hormigón, factores que reducen la capacidad de resistencia de los materiales.

A esta conclusión, ha explicado Nadal, han llegado al observar fotografías aéreas del edificio en las que se puede ver las actuaciones llevadas a cabo para impermeabilizar la cubierta.

Por todo ello, los arquitectos han insistido en la obligación de mantener el estado de conservación de los edificios y de poner en manos de los técnicos la evaluación de cualquier incidencia que se detecte para poder actuar en consecuencia.