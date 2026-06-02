Desahucian a una mujer víctima de violencia de género en Santa Catalina

Archivo - Movilización ante un desahucio en Son Gotleu, en una foto de archivo. - STOP DESAHUCIOS MALLORCA - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer víctima de violencia de género ha sido desahuciada este martes de la vivienda en la que residía de alquiler desde 2018, en la barriada palmesana de Santa Catalina.

La plataforma Stop Desnonaments Mallorca ha asegurado que el desalojo de esta persona se habría ejecutado a pesar de que este lunes se habría presentado un escrito para solicitar la nulidad de actuaciones y que estaría pendiente de resolver.

De acuerdo con el relato de los hechos de la entidad antidesahucios, este proceso se inició a raíz de la venta de esta vivienda que antes era propiedad de Servihabitat a la firma Adelaide Investment, que a su vez la habría traspasado a un "especulador local" dedicado al sector inmobiliario.

Así, han recriminado que la justicia "proteja a un inversor" que ha comprado una vivienda en Santa Catalina "a precio de ganga", a costa de desahuciar a una persona vulnerable. Esto lo habría logrado debido a que se trata de un particular no calificado como gran tenedor, aunque tienen "datos confusos" que apuntarían a que tendría otras dos o tres.

Igualmente, han argumentado que este procedimiento debería haber paralizado en por el decreto del escudo social, que protegía de los desahucios a los inquilinos vulnerables y que quedó derogado en febrero de este año con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.

Por otro lado, habrían apelado a la ley de vivienda balear para que, por su situación de especial vulnerabilidad, se le ofrezca una vivienda del Ibavi pero este recurso se habría visto dificultado al solicitar el informe de vulnerabilidad al Ayuntamiento de Palma, que todavía no se habría elaborado.

En la plataforma, han advertido que el Govern tampoco estaría implicando en la mediación para evitar los lanzamientos y los jueces habrían reanudado los desahucios de personas vulnerables sin solicitar este requisito.

Asimismo, han apuntado que el IbDona inicialmente iba a ofrecer a la mujer una alternativa habitacional a la mujer por su condición de vícitima de violencia de género pero, por la cercanía al puesto de trabajo de su expareja, la acabó rechazando. Por otra parte, han criticado que el Consistorio no haya ofrecido una vivienda del Patronato Municipal de Vivienda.

De esta manera, el desahucio finalmente se ha llevado a cabo y el Ayuntamiento de Palma le habría ofrecido a la mujer un hostal como alojamiento temporal por unos días pero desconocen cuánto se podrá prolongar la subvención de los costes, por lo que prevén que el próximo paso podría ser el intento de desahucio del hostal al dejarlo de pagar.