Archivo - Restos del campamento durante el desalojo del campamento chabolista de Sa Jovería - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El desalojo judicial de Casa Lola se ejecutará este martes a las 09.00 horas, según ha confirmado el despacho Rodríguez Tur Abogados, encargado de la defensa jurídica de la propiedad.

En un comunicado, los letrados han señalado que la propiedad desplegará seguridad privada y precintará y tapiará el inmueble para impedir nuevas ocupaciones ilegales, con el objetivo de recuperar la finca, proceder a su limpieza y rehabilitación y devolver la tranquilidad a los vecinos de la zona.

De esta forma se cumplirá con la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa.

La fecha y hora de la intervención han sido comunicadas a esta representación letrada por la Guardia Civil, que será la encargada de ejecutar la medida judicial acordada, poniendo fin a una situación de ocupación ilegal que se ha prolongado durante meses y que ha provocado numerosos incidentes, altercados, agresiones, incendios e incluso el fallecimiento de una persona.

Desde el despacho de abogados han destacado que esta actuación judicial constituye un paso decisivo para restablecer la legalidad, garantizar el derecho de propiedad y acabar con una situación absolutamente insostenible, que ha perjudicado gravemente tanto a los legítimos propietarios del inmueble como a los vecinos de su entorno.

La propiedad ha dispuesto un operativo de seguridad privada que se desplegará una vez recuperada la posesión del inmueble, con el objetivo de garantizar su vigilancia y evitar cualquier nuevo intento de ocupación.

Asimismo, se procederá al precintado y tapiado de los accesos a la vivienda, adoptándose todas las medidas de protección y seguridad que resulten necesarias para impedir que terceras personas puedan volver a acceder ilegalmente a la finca.

Estas actuaciones se llevarán a cabo inmediatamente después de que la autoridad competente haga efectiva la entrega de la posesión a sus legítimos propietarios.

El objetivo de la propiedad no se limita a recuperar la posesión del inmueble, sino que contempla una actuación integral para limpiar la finca, rehabilitar la vivienda y devolverle unas condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y conservación.

"La recuperación de Casa Lola no solamente supone una victoria para sus legítimos propietarios, sino también para los vecinos y para el restablecimiento de la legalidad. Nuestro objetivo es que esta situación no vuelva a repetirse y que el inmueble deje de ser un foco de conflictividad e inseguridad", ha señalado el letrado Juan Carlos Rodríguez Tur.