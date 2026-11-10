Desarrollan una IA para identificar la línea de costa con fotos de móviles y monitorizar la subida del nivel del mar

Señal de CoastSnap ubicada en el parque natural de Es Trenc. - UIB

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Observación Costero de Baleares (Socib), en colaboración con el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que permite localizar automáticamente la línea de costa a partir de fotografías hechas por la ciudadanía con sus móviles.

La UIB ha señalado este martes en un comunicado que la investigación responde a la necesidad de seguir más frecuentemente la evolución de las playas ante la erosión, temporales y subida del nivel del mar.

Trabajar con estas fotografías de la ciudadanía permite disponer de imágenes para obtener la línea de costa con más resolución espacial que la que proporcionan los satélites.

El sistema aprovecha las imágenes que aporta la ciudadanía a través de CoastSnap, una iniciativa internacional que cuenta con unos soportes fijos para que las fotografías se hagan siempre desde el mismo punto.

En Baleares, el Socib mantiene estaciones de este tipo en las playas de s'Amarador (Santanyí) y s'Arenal d'en Tem (Campos), y tiene previsto instalar diez más en los próximos años, de las cuales cuatro se ubicarán en Eivissa, tres en Mallorca y otras tres en Menorca.

Estas imágenes permiten observar cómo cambia la posición de la línea de costa, un indicador esencial para detectar procesos de erosión, recuperación posterior a los temporales y tendencias costeras a más largo plazo.

Para desarrollar esta herramienta, el equipo entrenó y comparó cuatro modelos de aprendizaje profundo, una técnica de inteligencia artificial, con 1.717 imágenes de cinco playas atlánticas y mediterráneas.

El modelo más eficaz, DeepLabV3, analiza el contexto completo de la imagen, de forma similar a un ojo entrenado, en lugar de limitarse a encontrar cambios de color. Esto le permite reconocer la línea de costa incluso cuando hay reflejos solares, sombras, arena húmeda, restos vegetales o zonas inundadas.

Los resultados indican que el nuevo sistema es considerablemente más preciso que los métodos automáticos convencionales, con una reducción del error de aproximadamente el 70 por ciento en la comparación global del estudio. Además, los resultados que obtiene son casi tan cuidadosos como lo que consiguieron los especialistas que trabajaron de forma manual, con diferencias medianas de solo 2,6 metros en s'Arenal d'en Tem y de 3,4 metros en s'Amarador.

El autor principal del estudio y científico de datos del Socib, Josep Oliver-Sansó, ha afirmado que "automatizar este proceso permite convertir miles de fotografías ciudadanas en información útil para atender cómo cambian las playas y tomar decisiones de adaptación ante los efectos del cambio climático".

DIFUSIÓN EN ABIERTO

El programa se ha publicado en código abierto y se puede integrar en otros sistemas de seguimiento costero. Puede procesar una imagen en aproximadamente seis segundos con un ordenador convencional, y en menos de un segundo con una tarjeta gráfica.

La herramienta también está disponible a través de plataformas europeas de ciencia abierta, como iMagine y AI4EOSC, algo que facilita la reutilización e integración en otros sistemas de observación costera.

Así, la colaboración entre el Socib y la UIB ha acercado la ciencia ciudadana a la gestión pública y ha facilitado la recogida de datos de manera más continuada para planificar la protección y la adaptación del litoral.