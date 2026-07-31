Desconvocada la huelga indefinida en la recogida de basuras de Sant Antoni

Archivo - Imagen de recurso de una huelga de basura - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

EIVISSA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO del Hábitat de Illes Balears y la plantilla de UTE Portmany han alcanzado un acuerdo que ha permitido desconvocar la huelga indefinida prevista en Sant Antoni a partir del 10 de agosto.

El sindicado ha explicado en un comunicado que el acuerdo alcanzado este viernes ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) da respuesta a las principales reivindicaciones relacionadas con la revisión salarial, la prevención de riesgos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo

Entre los compromisos alcanzados, el Ayuntamiento ha aportado el acta de la sesión plenaria celebrada el 30 de julio, en la que se aprobaron los trámites necesarios que habilitan la revisión salarial reclamada por toda la plantilla.

En materia de prevención de riesgos laborales, se ha dejado constancia de que la RLPT, en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, puede paralizar un vehículo cuando exista una situación de riesgo grave e inminente, siguiendo en todo caso el procedimiento legalmente establecido.

Asimismo, la empresa se ha comprometido a hacer partícipe a la RLPT del seguimiento de las reparaciones de los vehículos, una cuestión especialmente relevante para garantizar que los medios utilizados cumplen las condiciones necesarias de seguridad.

Para avanzar en estos asuntos, se ha fijado una reunión para el próximo 8 de septiembre en la que también se abordarán diferentes cuestiones pendientes, entre ellas el Plan de Igualdad, actualmente a la espera de la resolución de la Inspección de Trabajo.

En esta misma reunión se tratará la entrega de calzado de trabajo y los posibles cambios y mejoras en la ropa laboral, cuya adquisición ya ha sido solicitada con el objetivo de evitar nuevas demoras.

El acuerdo también contempla abordar la formación de los mandos intermedios, así como incluir en la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud un punto específico relativo al estudio de los itinerarios, que deberán ser analizados desde la perspectiva de la seguridad y la prevención.