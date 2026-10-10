Desconvocan la primera de las tres protestas previstas de la sanidad privada tras contactar la patronal para negociar

Archivo - Varias personas con batas blancas y guantes azules protestan durante una marcha convocada por médicos y pediatras de Atención Primaria. - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO, Satse y USAE han anunciado la desconvocatoria de la concentración de protesta prevista para el próximo miércoles, 14 de octubre, frente a la Clínica Rotger de Palma, tras recibir un llamamiento de la patronal para retomar las negociaciones del convenio colectivo de la sanidad privada de Baleares.

La decisión se produce después de que, tras anunciar públicamente el calendario de movilizaciones ante el bloqueo de la negociación, la representación empresarial se haya puesto en contacto con la mesa negociadora y haya remitido una convocatoria oficial para celebrar una nueva reunión el próximo 16 de octubre, según han explicado en un comunicado.

Las cuatro organizaciones sindicales han cancelado esta primera concentración a la espera de conocer el resultado del encuentro y comprobar si existe una voluntad real de avanzar hacia un acuerdo que permita desbloquear la negociación del convenio colectivo.

En este sentido, la responsable del Sindicato UGT de Sanidad Privada de Baleares, Tere Sánchez, ha explicado, en representación de la unidad de acción sindical que mantienen las cuatro organizaciones que, en función de cómo se desarrolle esa reunión, se decidirá si sigue el calendario de movilizaciones.

La desconvocatoria afecta a la concentración del 14 de octubre en la Clínica Rotger. La continuidad de las movilizaciones pendientes, previstas inicialmente para el 21 de octubre en el Hospital Sant Joan de Déu y el 28 de octubre en el Hospital Cruz Roja, se valorará tras la reunión con la patronal.