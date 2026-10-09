Desmantelado un punto de venta de drogas blindado y con cámaras de seguridad en La Soledat

1124223.1.260.149.20261009115317 Agentes de la Policía Nacional , a las puertas del punto de venta de droga desmantelado en La Soledat. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga blindado y con cámaras de seguridad apuntando a la calle ubicado en un inmueble del barrio palmesano de La Soledat.

Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) comprobaron que el punto de venta se encontraba muy activo y atendía a los consumidores durante las 24 horas del día.

El único acceso del inmueble tenía una puerta totalmente blindada y varios pestillos reforzados de hierro. Además, contaba con varias cámaras de seguridad apuntando a la calle, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Fue el jueves cuando los investigadores, con la ayuda del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), lograron franquear la puerta blindada, con dificultad pero de forma rápida, y entrar en el edificio.

Al supuesto vendedor de droga, no obstante, le había dado tiempo a tirar las sustancias estupefacientes por el inodoro y comenzar una huida saltando a un inmueble cercano. Fue localizado poco después, pero volvió a intentar darse a la fuga saltando, de nuevo, hacia otros edificios del barrio. Un grupo de agentes le localizaron rápidamente y fue detenido.

Los investigadores comprobaron que el punto de venta contaba con una instalación eléctrica ilegal que en el pasado había servido para cultivar sustancias estupefacientes. También encontraron marihuana, hachís, cocaína, medicamentos para la disfunción eréctil y dinero.

Asimismo, al aplicar el reactivo en el inodoro y al lado del mismo, los agentes corroboraron que el sospechoso se había deshecho de cocaína justo antes de intentar escapar.

El hombre fue detenido como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas, otro de defraudación del fluido eléctrico y uno más de desobediencia grave.

Esta misma semana, en La Soledat, fue arrestado el histórico narcotraficante Pablo Campos Maya, más conocido como 'El Pablo', y otros 20 acusados de blanqueo de capitales.