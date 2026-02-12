Desmantelan una plantación de marihuana y un laboratorio de elaboración de hachís en Marratxí

La droga intervenida en la vivienda. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana y un laboratorio de elaboración de hachís en una vivienda cercana al polígono de Marratxí (Mallorca).

En total han sido intervenidos 50 kilos de cogollos secos listos para su manipulación o venta y 260 gramos de hachís. Además, ha sido detenido un hombre de 46 años, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

La investigación arrancó a finales del año pasado a raíz de las numerosas quejas y denuncias interpuestas por vecinos del polígono de Marratxí y las urbanizaciones colindantes, así como por la dirección de un instituto de la zona, por el habitual fuerte olor a marihuana.

Una vez localizado el supuesto foco, los agentes lo sometieron a una estrecha vigilancia y observaron que numerosas personas entraban en ella para comprar sustancias estupefacientes.

No fue hasta el pasado martes cuando los investigadores registraron el inmueble y encontraron 260 gramos de hachís, varias plantaciones de marihuana y 50 kilos de cogollos secos listos para su venta o para ser sometidos a un proceso de extracción de resina de hachís mediante productos químicos.

También se incautaron de 6.400 euros en efectivo, un arco deportivo con más de un centenar de flechas y varios machetes de grandes dimensiones. El supuesto responsable tanto de las plantaciones como del laboratorio fue arrestado.

Al lugar se desplazaron técnicos de una compañía eléctrica, quienes comprobaron que, pese a que el contador de la vivienda estaba manipulado y no tenía contrato en vigor, su consumo diario era el equivalente a 15 inmuebles.