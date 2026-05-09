Desmantelan uno de los puntos de venta de droga más activos y problemáticos de Santanyí

Desmantelan un punto de venta de droga en Santanyí y envían a prisión a un detenido. - GUARDIA CIVIL

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Santanyí a un hombre, italiano de 58 años y para quien un juzgado ya ha decretado el ingreso en prisión provisional, y ha desmantelado un punto de venta de droga muy activo y problemático en el municipio.

Según han informado en un comunicado, la operación, bajo el nombre de 'Colosseo 2', se inició el pasado mes de marzo tras detectarse un incremento en la inseguridad y el malestar vecinal.

Los residentes de una zona residencial de la localidad habían denunciado el constante trasiego de personas que acudían a una vivienda para adquirir sustancias estupefacientes.

Tras semanas de vigilancias y gestiones policiales, los agentes reunieron indicios suficientes para confirmar la actividad ilícita.

Con la autorización del Juzgado en funciones de Guardia, el pasado 6 de mayo se practicó un registro con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Servicio Cinológico.

Durante el registro, los agentes desmantelaron el punto de venta, intervinieron 112 gramos de cocaína ocultos en diferentes puntos de la vivienda, más de 34.000 euros, la mayoría escondidos en un compartimento oculto en el interior de una pared, y se intervino un vehículo, básculas de precisión y libretas manuscritas con la contabilidad de las supuestas ventas.

Según han indicado, con esta actuación se da por neutralizado uno de los focos de venta de droga más activos y problemáticos del municipio.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones vinculadas a estos hechos. La persona detenida ha sido puesta a disposición de la Autoridad Judicial en los Juzgados de Manacor, que ha ordenado el ingreso en prisión provisional.