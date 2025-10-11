Despliegan un dispositivo especial en Ibiza tras las nuevas inundaciones - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha desplegado un dispositivo especial de emergencias en la ciudad en el que 20 policías locales se han sumado al turno ordinario, así como efectivos de protección civil.

Según ha informado el Consistorio, tras las fuertes lluvias no se han registrado heridos, aunque varias calles del municipio permanecen cortadas al tráfico e inundadas, y todos los servicios municipales se encuentran desplegados y trabajando desde el primer momento con el objetivo de achicar agua y restablecer la movilidad. El Ayuntamiento ha pedido evitar todos los desplazamientos.

La Avda. E-10, la avda. Santa Eularia, Avda. Ignasi Wallis, Calle Pere Francés están cortadas en estos momentos. Tanto el edificio Brisol como el barrio de Es Pratet se han visto especialmente afectadas nuevamente.

El alcalde Rafael Triguero ha señalado que "todos los equipos municipales se encuentran desplegados por la ciudad y trabajando a pie de calle para evacuar el agua todo lo rápido posible y restablecer la normalidad". "La prioridad es garantizar la integridad de las personas y que no haya víctimas personales, como así está siendo por el momento", ha añadido. Por ello, ha pedido "calma, colaboración y precaución a los ciudadanos, que atiendan las indicaciones de los canales oficiales" porque desde el Ayuntamiento "se trabaja sin descanso" y desde el 112 "se irá atendiendo todas las solicitudes de apoyo y derivando los recursos necesarios."

Todos aquellos ciudadanos afectados por una emergencia, deben comunicarlo al 112, que es la entidad encargada de priorizar y coordinar a los diferentes servicios de emergencia, ha concluido el Ayuntamiento.