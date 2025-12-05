Destinan 4 millones a nuevas ayudas a instalaciones de energía fotovoltaica y microeólica

Archivo - Placas solares en un complejo tecnológico. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes una inversión de cuatro millones de euros para financiar la convocatoria de subvenciones de fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica 2026-2027, dirigida a personas físicas.

Este acuerdo se adopta a propuesta de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, y se tramitará mediante el procedimiento de gasto anticipado, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

La convocatoria prevé destinar al ejercicio 2026 la mitad del importe autorizado y al 2027 la otra mitad. Además, la suma de la subvención que obtengan los proyectos presentados podrá estar cofinanciada en un 60*% con cargo al Programa Feder 2021-2027 de Baleares.

En el caso de las personas físicas con actividad económica que ofrezcan bienes y servicios en el mercado en el lugar donde presta servicio la instalación de autoconsumo, las subvenciones otorgadas constituyen ayudas de estado y están sometidas al régimen de minimis, lo que implica que el importe total de ayudas de minimis concedidas a una única empresa procedentes de administraciones o entidades públicas o privadas financiadas con cargo a presupuestos públicos no puede exceder de 300.000 euros en un período de tres años anteriores al de la concesión.

Para el resto de beneficiarios, personas físicas sin actividad económica, estas ayudas no se consideran ayudas de estado.

La planificación de estas instalaciones se enmarca en el Plan Director Sectorial Energético de Baleares, con el objeto de favorecer la implantación de energías renovables y promover el uso de cubiertas y pequeñas instalaciones.