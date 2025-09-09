Detectan a un motorista circulando a 124km/h por el camino de Can Pastilla

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha sido detectado circulando a 124 km/h en el camino de Can Pastilla, cuya velocidad máxima es de 50 km/h, ha informado este martes la Policía Local en un comunicado.

Según han detallado, a las 15.42 horas del pasado 29 de agosto, agentes de la Unidad de Radar detectaron en un punto estático de control en el camí de Can Pastilla a una motocicleta de gran cilindrada circulando a una velocidad muy por encima de la permitida en este tramo.

La motocicleta fue captada circulando a una velocidad de 124 km/h, por lo que duplicaba la velocidad máxima permitida. Esta conducta supone un delito contra la seguridad vial que puede acarrear penas de hasta seis meses de prisión, de hasta 12 meses de multa o de hasta 90 días de trabajos en beneficios de la comunidad y, en todo caso, hasta cuatro años de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Los agentes iniciaron los trámites para localizar e identificar al conductor del vehículo y poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

La Policía Local ha recordado la importancia de respetar los límites de velocidad para garantizar la seguridad de los usuarios y su relación directa con la gravedad de los accidentes de tráfico.