Detectan el virus de la enfermedad de Newcastle en aves silvestres en Calvià

PALMA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha confirmado la detección del virus de la enfermedad de Newcastle en ejemplares de tórtola turca hallados muertos en el municipio de Calvià, tras los análisis realizados en el marco de los protocolos de vigilancia sanitaria activados por la actual situación de riesgo por gripe aviar.

Según ha informado la Conselleria este viernes en un comunicado, la detección se produjo a raíz del aviso por una mortalidad anómala de aves silvestres en la zona de Son Ferrer. Así, siguiendo el protocolo establecido, el Servicio de Sanidad Animal coordinó la recogida de muestras, que se analizaron en el laboratorio oficial de la comunidad y posteriormente se enviaron al Laboratorio Nacional de Referencia de Algete, donde se confirmó, mediante PCR, la presencia del virus de la enfermedad de Newcastle en ocho de las 11 muestras recogidas. Los resultados fueron negativos en gripe aviar.

La Conselleria ha remarcado que actualmente no se ha detectado ningún caso en explotaciones avícolas ni en núcleos zoológicos de Baleares.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha subrayado que la detección de este virus demuestra que los sistemas de vigilancia funcionan y que el refuerzo de los controles activado por la gripe aviar permite identificar de forma precoz cualquier otra enfermedad que pueda afectar a las aves. De hecho, desde diciembre de 2025, en el marco del Comité Rasve a nivel nacional, ya se mantenía una especial vigilancia sobre esta enfermedad tras la declaración de cuatro focos en explotaciones de aves de engorde en la Comunidad Valenciana.

VIGILANCIA REFORZADA Y BIOSEGURIDAD

La enfermedad de Newcastle es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta a las aves y es de declaración obligatoria. Puede causar una elevada mortalidad, pero no se considera una zoonosis relevante. En humanos, los casos son excepcionales y se limitan a personas con exposición directa e intensa al virus.

La detección en fauna silvestre no implica la declaración de foco ni la adopción de medidas de sacrificio, pero conlleva el refuerzo de la vigilancia epidemiológica.

En este sentido, la Conselleria ha identificado las explotaciones comerciales y núcleos zoológicos situados en el radio de los casos detectados y, desde este viernes, enviará a los servicios veterinarios oficiales para realizar muestreos y encuestas de bioseguridad en explotaciones del municipio de Calvià y de Palma. Estas actuaciones se llevan a cabo de acuerdo con el Programa Nacional de Vigilancia de la enfermedad y tienen como objetivo verificar la posible circulación viral en el averío doméstico.

Asimismo, se ha remitido una comunicación a explotaciones avícolas, núcleos zoológicos, centros de recuperación y al sector colombófilo para que extremen las medidas de bioseguridad y mantengan el confinamiento preventivo del averío doméstico decretado por la situación de gripe aviar.

Fernández ha recalcado que actualmente no hay ninguna explotación afectada en las Islas. "Actuamos con anticipación, reforzando controles y bioseguridad, para proteger tanto al sector avícola, como a las colecciones y núcleos zoológicos", ha añadido.

El director general ha explicado que las alertas sanitarias animales se han multiplicado en los últimos años y se vive en un contexto complejo. "El Govern está respondiendo a estos retos con medidas firmes y estudiadas", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado la importancia de la vigilancia y la actuación responsable de los clubes de colombofilia, ya que las palomas pueden actuar como especie transmisora de la enfermedad. Asimismo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población ya que la enfermedad de Newcastle afecta a las aves y "no supone un riesgo relevante para la salud pública". "Nuestro objetivo es prevenir cualquier posible transmisión al averío doméstico y garantizar la seguridad sanitaria del sector", ha dicho.

La Conselleria continuará realizando el seguimiento del virus detectado y está a la espera que el laboratorio de Algete caracterice y determine el patotipo para conocer su virulencia. Además, mantendrá informados a los sectores implicados de cualquier novedad.

Finalmente, ha recordado que en los últimos meses se han registrado varios focos de la enfermedad de Newcastle en explotaciones avícolas de la Comunidad Valenciana, concretamente en la comarca de la Vall d'Albaida, donde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado varios casos esta temporada en granjas de pollos de engorde.

En este contexto, el refuerzo de la vigilancia sanitaria en todo el territorio nacional resulta especialmente relevante. En Baleares, la detección actual se ha producido exclusivamente en fauna silvestre y en el marco de los programas oficiales de vigilancia, sin que exista ningún foco declarado en explotaciones.