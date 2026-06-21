Detenida por agredir a un anciano para robarle en Palma: "Vamos al banco y me das más dinero"

Un agente de la Policía Nacional, en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente agredir a un septuagenario para robarle en Palma.

Los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tuvieron lugar la tarde del pasado martes en las inmediaciones de la calle Manacor.

La mujer se acercó al anciano y empezó a pedirle dinero, pero este se negó. Fue entonces cuando la sospechosa le metió las manos en los bolsillos para comporbar que no tenía nada.

El hombre se sacó el forro de los bolsillos hacia fuera, mostrándole que no tenía nada más que una moneda de dos euros. La mujer le propinó bofetadas y puñetazos en varias zonas del cuerpo para quitarle el dinero y le exigió que le diera más.

"Vamos al banco y me das más dinero", le dijo. Al escuchar el alboroto, varias vecinas salieron a auxiliar a la víctima, quien presentaba lesiones en el rostro, y le refugiaron en un domicilio.

Hasta que no se fue la agresora, el hombre no salió de su escondite. Cuando vio que la mujer ya no estaba en el lugar, este salió a la calle y llamó al 091 para informar de lo sucedido.

Una patrulla localizó a la sospechosa en una calle cercana y la detuvieron como supuesta autora de un delito de robo con violencia. La mujer, de origen español, tiene varios antecedes policiales por hechos similares.

El septuagenario fue trasladado a un centro sanitario para recibir tratamiento médico por las lesiones que sufrió a causa de la agresión.