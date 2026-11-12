Detenida por agredir a una menor con una varilla metálica e intentar robar a tres personas en un bar de Palma

La mujer detenida, de espaldas y escoltada por la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente agredir a una menor de ocho años con una varilla metálica e intentar robar a tres personas mediante el uso de la violencia en Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tuvieron lugar la tarde del pasado martes en la terraza de un bar del barrio de La Vileta.

La testigo que llamó al 091 explicó a los agentes que una mujer le había lanzado una varilla metálica a la menor, que se encontraba en el establecimiento acompañada de su padre.

La sospechosa, dijo, era una conocida de la zona con la que varios vecinos habían tenido problemas porque es una persona "muy agresiva y violenta".

Ese día, prosiguió, varios clientes se encontraban en la terraza del local cuando la mujer se acercó amenazándoles de muerte si no le entregaban dinero y objetos de valor. Como se negaron, intentó arrebatarle a un hombre la cadena de oro que llevaba al cuello.

Otra testigo dijo que la mujer le amenazó con pegarle si no le entregaba sus pendientes o su dinero. Todo ello portando una barra metálica con la que también amenazó e intentó a agredir a varios clientes antes de lanzársela a la menor.

La mujer, de nacionalidad española, fue detenida como supuesta autora de un delito de amenazas y otro de tentativa de robo con violencia.

"TE VOY A MATAR Y A RAJAR"

Además, los investigadores comprobaron que la sospechosa también estaba detrás de unos hechos delictivos que habían ocurrido a principios del pasado mes de agosto y que todavía no habían sido resueltos.

La dueña de un bar del Cami dels Reis denunció que una mujer se había personado en una quincena de ocasiones en su establecimiento para amenazarla tanto a ella como a sus clientes. En alguna ocasión, según su versión, les pidió dinero, bebida y comida bajo coacciones.

De hecho, la mañana del pasado martes regresó al citado bar y, esgrimiendo un destornillador, comenzó a insultar a la denunciante. "Te voy a matar y a rajar", dijo haciéndole gestos de querer clavarle la herramienta.

Comprobados los hechos y confirmado que la autora era la misma persona que se encontraba ya detenida, los agentes le imputaron dos nuevos delitos, uno de amenazas y otro de coacciones.