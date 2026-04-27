Detenida dos días seguidos por robar en un supermercado y a un hombre por la calle en Palma

Agente de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a una mujer dos días seguidos, el primero por tratar de robar en un supermercado y, el segundo, por intentar quitarle la cartera a un hombre por la calle.

El primer hecho ocurrió el pasado sábado en un supermercado de la barriada de Bons Aires cuando un agente fuera de servicio vio a una mujer forcejeando con un empleado que intentaba evitar que robara artículos valorados en cerca de 200 euros.

Al identificarse como policía y tratar de mediar en el conflicto, la mujer lanzó cabezazos, mordiscos y patadas contra el agente, al que causó lesiones leves. La supuesta autora, española y de 38 años, fue detenida por un presunto delito de robo con violencia en grado de tentativa.

Al día siguiente a las 07.20 horas, la Base del 092 recibió un aviso por una pelea en la barriada de La Soledad. Cuando los agentes llegaron al lugar había restos de macetas rotas en la calle y vieron a la misma mujer del incidente de la jornada anterior en un estado de gran alteración.

Los policías localizaron en el interior de un edificio a un hombre con heridas sangrantes en la mano y que empuñaba un cuchillo, del que se deshizo siguiendo las indicaciones policiales.

Según la Policía Local, la mujer alegó que el incidente respondía a una disputa por un impago, pero el afectado y un testigo explicaron que la presunta autora había abordado al hombre para intentar robarle la cartera de los bolsillos, propinándole puñetazos y lanzándole varias macetas.

Ante la agresión, la víctima huyó a su domicilio y cogió un arma blanca para defenderse. Con todo, los agentes procedieron a la segunda detención de la implicada, que fue traspasada a la Policía Nacional.