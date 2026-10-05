Detenida por estafar 9.500 euros a la anciana dependiente de la que cuidaba en Campos

Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por supuestamente estafar 9.500 euros a la anciana dependiente de la que cuidaba en el municipio mallorquín de Campos.

La investigación, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, comenzó después de que familiares de la víctima denunciaran varios movimientos anómalos y reintegros no autorizados en su cuenta bancaria.

Los agentes, tras revisar las cámaras de vigilancia del cajero automático en el que se habían realizado las operaciones, lograron identificar a una sospechosa, una mujer de 32 años.

Resultó ser la cuidadora interna que convivía con la anciana y que no contaba con autorización alguna para disponer del dinero de la víctima.

Los investigadores, no obstante, siguieron con sus pesquisas para tratar de determinar si la mujer, de origen colombiano, estaba enviado el dinero estafado al extranjero.

Tomaron declaración a varios responsables de establecimientos de envíos monetarios de la localidad, uno de los cuales alertó a la sospechosa de que estaba siendo investigada.

Fue entonces cuando la cuidadora, cuando ya había hecho las maletas para darse a la fuga, fue detenida como supuesta autora de un delito continuado de estafa.

Además, la Guardia Civil ha investigado a la responsable de locutorio que filtró la información como supuesta autora de un delito de revelación de secretos.