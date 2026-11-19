Una agente de la Guardia Civil, junto a los contenedores incendiados. - GUARDIA CIVIL

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por supuestamente incendiar varios contenedores en s'Arenal de Llucmajor.

Los hechos se remontan a la mañana del miércoles, cuando los agentes fueron alertados de que se estaba produciendo un incendio en varios contenedores de la calle de San Cristóbal.

A su llegada, según ha informado la Zona de Baleares de la Guardia Civil, los agentes observaron que dos contenedores situados frente al número 21 de la citada vía estaban ardiendo.

La Policía Local de Llucmajor y los bomberos estaban coordinado las labores de extinción y seguridad en la zona, que estaba muy concurrida a esas horas.

Tras recabar los testimonios de varias personas, todas coincidieron en responsabilizar a una mujer que supuestamente había lanzado un objeto ardiendo al interior de un contenedor. Al parecer, se encontraba en estado de embriaguez y ya había protagonizado algún incidente previo.

La sospechosa, de 32 años, fue localizada en una cafetería cercana y detenida como supuesta autora de un delito de incendio intencionado.