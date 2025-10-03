Detenida por lanzar botellas de cerveza y una colilla encendida a las trabajadoras de un bar de Palma

Un agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a una mujer por supuestamente lanzar botellas de cerveza y una colilla encendida a las trabajadoras de un bar de la calle Joan Alcover.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado martes, ha informado el cuerpo municipal. Una patrulla se desplazó hasta el establecimiento después de tener conocimiento de la actitud violenta de la sospechosa.

Esta, según manifestó la encargada de local, arrojó variar botellas de cerveza contra la fachada y, posteriormente, rompió otra y se la arrojó, causándole una herida leve en el muslo.

En el transcurso del altercado la mujer, de nacionalidad italiana y 38 años, también agredió y amenazó a otra empleada, a quien arrojó una colilla encendida a la cara. Otro de los presentes afirmó haber recibido un manotazo y amenazas graves.

La sospechosa, sin domicilio conocido, fue arrestada como supuesta autor a de un delito de lesiones y otro de amenazas. Tras instruir el correspondiente atestado, fue puesta a disposición de la Policía Nacional.