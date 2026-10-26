Detenida en Manacor por contratar a mujeres para ejercer la prostitución y quedarse con lo que ganaban - POLICÍA NACIONAL

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a una mujer que, a través de una plataforma digital, ofrecía trabajo a chicas para ejercer la prostitución y se quedaba con el dinero que ganaban.

Según ha explicado este lunes el cuerpo en un comunicado, la detenida se presentaba como una supuesta abogada y mantenía a las chicas controladas por video vigilancia constante y con normas "muy estrictas" para mantener la discreción y que nadie pudiera detectar que en el inmueble se practicaban servicios sexuales previo pago.

Una vez las chicas empezaban a facturar, añade la investigación policial, dejaba de abonarles lo que ganaban y se quedaba la totalidad de su remuneración. Además, solo mantenía una chica cada mes, por lo que las mujeres carecían de ninguna red de apoyo en la que pedir ayuda.

Cuando las chicas querían abandonar el inmueble por falta de pago, la investigada les aseguraba que ya les había efectuado el pago mediante un pantallazo falso, para asegurarse que no se fueran y continuar lucrándose. La detenida se presentaba como abogada, sin serlo, con la única intención de evitar que estas mujeres la denunciaran.

La Policía ha señalado que cabe mencionar que la mujer se aprovechaba de la situación "realmente precaria" que viven estas chicas, cuya necesidad económica y el hecho de carecer de permiso de trabajo las aboca al ejercicio de esta actividad.