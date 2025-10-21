Detenida una mujer de Ferreries al recibir un paquete con 2 kilos de hachís

MENORCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado este martes de la incautación de un paquete de correos con dos kilos de hachís y la detención de su destinataria, una mujer de 51 años y nacionalidad española, por su presunta implicación en un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas.

Según han señalado, los agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Maó, en coordinación con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, interceptaron un paquete sospechoso durante un control rutinario de paquetería en la terminal de carga del aeropuerto de Menorca el pasado día 30 de septiembre.

Tras inspeccionar el paquete se detectaron en su interior 20 pastillas que, tras las pruebas de detección de drogas, resultaron ser positivas en hachís, con un peso total de dos kilogramos y con un valor estimado en el mercado ilícito de 37.300 euros.

El envío, que había sido remitido desde Barcelona, tenía como destinataria a una vecina de la localidad de Ferreries que fue detenida cuando realizaba la recepción del paquete.

Los especialistas de las Unidades Fiscales y de Fronteras de la Guardia Civil, tienen entre otros objetivos, actuar sobre posibles rutas de introducción de sustancias estupefacientes ocultas en mercancías con destino a Baleares. Estas rutas son usadas, tanto por organizaciones criminales, como por pequeños traficantes de estupefacientes dedicados al menudeo, que actúan de forma individual y autónoma, usando diferentes redes sociales para la venta de este tipo de sustancias. Una vez acordada la venta, realizan envíos con pequeñas cantidades escondiendo las sustancias entre ropa, comida y otros objetos, usando a su vez identidades falsas en los envíos, para así dotarse de seguridad ante una posible acción policial.