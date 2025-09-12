Detenida una mujer por robar 40.000 euros en oro y plata en varias casas en las que trabajaba en Mallorca - GUARDIA CIVIL

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por presuntamente robar objetos de valor en viviendas en las que trabajaba en Mallorca con un valor superior a los 40.000 euros.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una mujer a la que le habían robado objetos de valor en su vivienda, como relojes, joyas, cuberterías y una bandeja de plata, según ha informado el Instituto Armado.

Durante las indagaciones para esclarecer los hechos, los agentes comprobaron que la empleada del hogar había vendido hasta en 50 ocasiones en tiendas de compro oro de Palma piezas de oro y plata por las que obtuvo más de 20.000 euros.

Así, se localizó a cinco víctimas más entre las viviendas en las que la detenida trabajaba. En una de las casas donde cuidaba a una mujer de 90 años, la presunta autora se hizo con la llave de la caja fuerte y robó los objetos en su interior.

La Guardia Civil ha recuperado alguno de los efectos robados, aunque la gran mayoría ya habían sido fundidos, en total medio kilo de oro y casi siete kilos de plata cuyo valor en su origen supera los 40.000 euros.

Tras la detención, la mujer paso a disposición judicial. La investigación sigue abierta ya que se sospecha que podría haber más víctimas.