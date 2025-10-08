Detenida una mujer por robar a una pareja y agredir al varón en Palma

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer, de nacionalidad española, como presunta autora de un robo con violencia en el centro de la ciudad después de que la tarde del pasado lunes presuntamente robase a una pareja y, posteriormente, agrediera al varón.

Según detalla el cuerpo en un comunicado, agentes del Grupo de Atención del Ciudadano fueron requeridos por el 091 para que se personaran cerca de la plaza Volta de la Mercè, donde al parecer se había cometido un robo con violencia. Según la llamada, la presunta autora estaba retenida por una de las víctimas.

Así, personada la patrulla, observaron un gran revuelo y gente aglomerada, además de la agresora tumbada en el suelo, retenida por un varón, víctima del robo, y otras personas. Los agentes separaron a las partes y procedieron a recabar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

Los policías nacionales se entrevistaron con una pareja que indicó que, cuando estaban paseando por la zona, se percataron de que una mujer se situaba detrás de ellos e introdujo la mano en el bolso de ella, sustrayendo del interior 30 euros y un bolígrafo. Al realizar el presunto hurto, trató de abandonar a la carrera el lugar, pero fue perseguida por el varón.

Éste manifestó que, mientras la presunta autora abandonaba corriendo el lugar, llevaba en la mano el bolígrafo de su pareja, y se guardaba el dinero sustraído en el interior de su ropa interior.

Tras darle alcance y recriminarle la sustracción, la presunta autora acometió contra él propinándole patadas en los genitales y tras morderle un dedo le espetó que le iba "a pegar el sida". Tras el revuelo creado, una viandante fue en auxilio del varón. La presunta autora comenzó a lanzar patadas contra ambos y le arrancó varios mechones de pelo a la mujer.

Los agentes, tras observar las heridas que presentaban tanto el varón como la viandante que acudió en su auxilio, solicitaron asistencia sanitaria para ambos. Finalmente, procedieron a la detención de la presunta autora por un delito de robo con violencia, que fue traslada hasta dependencias policiales.