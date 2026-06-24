Detenida por ocupar una vivienda de Palma aprovechando que su morador estaba hospitalizado

La mujer detenida, escoltada por un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente ocupar una vivienda de Palma aprovechando que su morador estaba hospitalizado y sustraer varios efectos.

Fue durante la madrugada del pasado domingo cuando un vecino del barrio de Son Gotleu llamó al 091 alertando de que no podía entrar en su vivienda porque le habían cambiado la cerradura.

Una vez llegaron al lugar, el hombre explicó a los agentes que había estado ausente de su domicilio desde hacía algo más de un mes debido a unos problemas médicos que le habían tenido ingresado en un centro hospitalario.

Al llegar a su vivienda, lamentó, le habían cambiado la cerradura. Los policías tocaron la puerta y abrió una mujer que aseguró que había comprado la vivienda por 1.000 euros a una tercera persona a la que no supo identificar.

Los agentes comprobaron que el domicilio se encontraba completamente desordenado, con sacos de escombros en una de las habitaciones. El propietario, además, echaba en falta su televisor y otros enseres.

La mujer, de nacionalidad española, fue detenida como supuesta autora de un delito de allanamiento de morada y robo con fuerza.