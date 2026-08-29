Detenida por okupar una caravana en Palma

Archivo - Asentamiento de caravanas en Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer por supuestamente okupar una caravana que sus propietarios utilizaban como segunda residencia.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 25 de agosto, sobre las 20.00 horas, en un descampado de la calle Bartomeu Sureda i Miserol.

La Base del 092 comisionó a una patrulla de la USEI (Unidad de Seguridad Integral) después de que un ciudadano alertara de una mujer, española de 46 años, alterada dando gritos en la vía pública.

Al llegar al lugar, un ciudadano señaló a los agentes la autocaravana. Al aproximarse, los policías sorprendieron a la mujer efectuando un cambio de cerradura en la puerta de acceso del vehículo.

Al ser interrogada por su acción, la investigada respondió de manera incoherente. Aseguró que el vehículo estaba abierto, que pertenecía a su padre y que no había forzado nada.

Sin embargo, al revisar el vehículo, los agentes comprobaron que una de las ventanas estaba rota y la puerta de acceso presentaba daños. Ante la evidente intención de okupación, los policías realizaron gestiones y lograron contactar por teléfono con el legítimo titular de la autocaravana, un hombre de nacionalidad española de 45 años, al que informaron de la situación.

El propietario se personó minutos después en el lugar de los hechos y confirmó a los agentes que no conocía de nada a la mujer. El perjudicado explicó que utiliza la autocaravana los fines de semana como segunda residencia junto a su familia, por lo que estaba totalmente amueblada y equipada con cocina, baño y camas.

Según informó el titular y corroboraron los vecinos de la zona, parece ser que la mujer llevaba entrando y saliendo del vehículo desde hacía una semana.

Durante la inspección conjunta con el propietario, se comprobó que la mujer habría accedido sin consentimiento rompiendo dos ventanas laterales y desencajando por completo la claraboya del techo, además de inutilizar las cerraduras.

Asimismo, el titular denunció la sustracción de dos maletines con diversas herramientas, un aspirador de mano y un televisor. Ante estos hechos, los policías detuvieron a la mujer.

La Sala de Atestados instruyó diligencias, mientras que el perjudicado presentó una denuncia. Finalmente, la arrestada fue traspasada a la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.