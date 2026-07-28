Detenida en Palma una falsa abogada por estafar 5.200 euros a la propietaria de un local

Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Palma por hacerse pasar por abogada para estafar a la propietaria de un local comercial, de quien se apropió de más de 5.200 euros.

En concreto, ha sido detenida por un presunto delito de estafa, intrusismo laboral y falsedad documental. Según ha informado la Policía, el pasado mes de febrero, la propietaria de un local denunció que había pagado a una mujer para, presuntamente, realizar trabajos en el ámbito de la abogacía civil.

Al parecer, su local presentaba problemas de humedades desde hacía bastante tiempo y existía un conflicto de intereses con las compañías aseguradoras que no se ponían de acuerdo en quién debía de llevar a cabo la reparación y sufragar los gastos. La propietaria, a instancias de la supuesta abogada, efectuó hasta tres pagos de más de 5.200 euros en total en concepto de honorarios.

Sin embargo, la víctima no tuvo respuesta de la supuesta abogada tras realizar las transferencias y comprobó que la presunta letrada no constaba en el Colegio de Abogados de Baleares. Al conocer los hechos, el Grupo de Delincuencia Económica y Ciberdelincuencia de se hizo cargo de la investigación para localizar e identificar a la presunta autora.

Tras varias gestiones, los policías descubrieron que la detenida no tenía nada que ver con el ámbito de la abogacía y que se había hecho pasar como letrada de manera intrusiva y falsa. Además, detectaron que había falsificado documentación relacionada con los trámites por los que le pagaron y no había realizado ninguna gestión para solventar el problema de su clienta.

Tras varias diligencias, la localizaron y el pasado jueves fue detenida como presunta autora de un delito de estafa, intrusismo laboral y falsedad documental.